Sommerloch-Gewinnspiel Tag #20 mit Sindbads gefährliche Abenteuer

3x Sindbads gefährliche Abenteuer: John Philip Law spielt diesmal den legendären Seefahrer, der einen Talisman findet und mit seiner Mannschaft die Segel setzt, um eine unbekannte Insel zu finden. Mit einer schönen Sklavin (Caroline Munro) im Schlepptau legt er sich mit dem bösen Zauberer Koura (Tom Baker) an, der Sindbads goldenen Talisman braucht, um einen Zauber zu vervollständigen. Auf dem Weg zur Insel erweckt Koura die Gallionsfigur von Sindbads Schiff zum Leben, um schreckliche Verwüstung auf dem Schiff und bei der Crew anzurichten. Endlich angekommen, müssen Sindbad und seine Crew mit einer sechsarmigen Kali-Figur kämpfen, die in jeder Hand ein Schwert hält. Außerdem bekommen sie es mit einem erzürnten Zyklopen und einem geflügelten Greif zu tun und müssen mit dem verräterischen Koura fertig werden.

Dieser Film aus dem Jahr 1974 hat sehr viel zu bieten. Die Produktionswerte sind ziemlich gut und die Effekte Harryhausens wie immer wunderbar. Die Ausstattung (das gilt besonders für die Szenen in der Höhle) ist beeindruckend und originell. Und da ist noch der wunderschöne Soundtrack mit der Musik von Miklós Rózsa. Die Action-Sequenzen zeichnen sich wieder durch Harryhausens unglaubliches künstlerisches Talent aus. Sindbads gefährliche Abenteuer gehört einfach in jedes Regal, allein um sich die fließenden Bewegungen Kalis anzuschauen, wie sie mit ihren sechs Armen mit den sechs Schwertern auf die sechs Männer einschlägt. Und natürlich sah Caroline Munro nie besser aus, als in der Rolle des Sklavenmädchens Margiana. Sindbads gefährliche Abenteuer ist ein schöner, gut gearbeiteter Fantasy-Film, an dem die ganze Familie ihren Spaß haben wird.

