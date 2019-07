Sommerloch-Gewinnspiel Tag #19 mit Fletch – Der Tausendsassa

Der Sommer ist angefangen, die Temperaturen erreichen bereits Spitzenwerte und die Medien reden schon vom Sommerloch. Doch das gibts bei Mediennerd.de nicht, hier ist trotzdem jeden Tag volle Action und das ab jetzt mit jedem Tag neuen Gewinnspielen solange die Preise reichen oder der Sommer anhält. Heute kannst Du diesen Preis gewinnen:

Fletch - Der Tausendsassa [Blu-ray] Polnische Ausgabe, Cover kann polnischen Markierungen enthalten. Dieser Artikel hat Deutsche Sprache und Untertitel.

Herausgeber: Koch Media GmbH - DVD

Letzte Aktualisierung am 4.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

5x Fletch – Der Tausendsassa: Tief in den Süden der USA geht es für Zeitungsreporter Irwin Fletcher (Chevy Chase) in seinem zweiten Filmabenteuer! Hier hat er unverhofft eine Plantage geerbt, weshalb er seinen Job kündigt und nach Louisiana aufbricht. Blöderweise hat die Erbschaft einen entscheidenden Haken: Nicht nur ein Fernsehprediger hat es auf das Grundstück abgesehen, das Anwesen muss auch als geheime Giftmülldeponie herhalten. Fletch beginnt zu ermitteln und begibt sich in unterschiedlichster Verkleidung mal wieder in Lebensgefahr.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 4. Juli 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.