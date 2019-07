Sommerloch-Gewinnspiel Tag #18 mit 015/Ultra! Mega! Giga! von die Punkies

Der Sommer ist angefangen, die Temperaturen erreichen bereits Spitzenwerte und die Medien reden schon vom Sommerloch. Doch das gibts bei Mediennerd.de nicht, hier ist trotzdem jeden Tag volle Action und das ab jetzt mit jedem Tag neuen Gewinnspielen solange die Preise reichen oder der Sommer anhält. Heute kannst Du diesen Preis gewinnen:

Letzte Aktualisierung am 3.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

3x 015/Ultra! Mega! Giga! von die Punkies: Der ewige Wettstreit zwischen den Punkies und den krashkidds erreicht eine neue Dimension: Die rivalisierenden Bands treten in einem nervenaufreibendem Duell gegeneinander an, Via Internet werden sie zu spektaktulären Motto-Gigs eingeladen, an denen sie in besonderen Orten auftreten und dort spontan geschriebene Songs präsentieren müssen. Klar, dass beide Bands alles tun, um einander zu überbieten!

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 3. Juli 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.