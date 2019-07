Sommerloch-Gewinnspiel Tag #17 mit Kristallkind von Laura Lato

Der Sommer ist angefangen, die Temperaturen erreichen bereits Spitzenwerte und die Medien reden schon vom Sommerloch. Doch das gibts bei Mediennerd.de nicht, hier ist trotzdem jeden Tag volle Action und das ab jetzt mit jedem Tag neuen Gewinnspielen solange die Preise reichen oder der Sommer anhält. Heute kannst Du diesen Preis gewinnen:

Kristallkind Laura Lato, Kristallkind

Magic Mile / Indigo

Audio CD

2x Kristallkind von Laura Lato: Mit „Kristallkind“ legt Laura Lato legt ein Wahnsinns-Debutalbum hin, dass die Bezeichnung Pop auch so richtig verdient: Auf angenehme Art und Weise lässt sie das zuweilen allzu brave Singersongwriting hinter sich und traut sich statt dessen die große internationale Musikwelt in den Blick zu nehmen. Zielstrebig, selbstbewusst und modern hat sie keine Angst vor ordentlich Glamour, High Heels und Schick und trotzdem verraten ihre Stücke Tiefgang, die Fähigkeit zu authentischer Selbstreflektion und stehen nicht zuletzt in der Tradition guten Songwriting-Handwerks. „Kristallkind“ ist femininer starker Deutsch-Pop und der großer Auftakt einer jungen Künstlerin.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 2. Juli 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.