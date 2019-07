Sommerloch-Gewinnspiel Tag #16 mit 85 Jahre Donald Duck

Der Sommer ist angefangen, die Temperaturen erreichen bereits Spitzenwerte und die Medien reden schon vom Sommerloch. Doch das gibts bei Mediennerd.de nicht, hier ist trotzdem jeden Tag volle Action und das ab jetzt mit jedem Tag neuen Gewinnspielen solange die Preise reichen oder der Sommer anhält. Heute kannst Du diesen Preis gewinnen:

2 Bewertungen 85 Jahre Donald Duck Walt Disney

Herausgeber: Egmont Comic Collection

Auflage Nr. 1 (02.05.2019)

Gebundene Ausgabe: 160 Seiten

85 Jahre Donald Duck: Am 9. Juni 2019 ist es genau 85 Jahre her, dass Donald das erste Mal die Bühne betrat. Dass er auch im hohen Alter und nach zahllosen Katastrophen und Wutausbrüchen noch frisch wie eh und je wirkt, verdankt er den Künstlerinnen und Künstlern, die ihn immer wieder in neue Abenteuer schicken. Zu Donalds Ehrentag präsentiert dieser Band eine Auswahl an Geschichten der besten Disney-Zeichner von damals bis heute, wie Romano Scarpa, Vicar, Silvio Camboni und William Van Horn. Eine angemessene Würdigung für das Geburtstagskind und jede Menge Geschenke für seine Leser!

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 1. Juli 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.