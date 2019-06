Sommerloch-Gewinnspiel Tag #15 mit One Percent – Streets of Anarchy

Der Sommer ist angefangen, die Temperaturen erreichen bereits Spitzenwerte und die Medien reden schon vom Sommerloch. Doch das gibts bei Mediennerd.de nicht, hier ist trotzdem jeden Tag volle Action und das ab jetzt mit jedem Tag neuen Gewinnspielen solange die Preise reichen oder der Sommer anhält. Heute kannst Du diesen Preis gewinnen:

3x One Percent – Streets of Anarchy: Es heißt, 99 Prozent aller Biker seien rechtschaffene Bürger. Das restliche 1 Prozent besteht aus kriminellen Outlaws, die in Gangs organisiert nach ihren eigenen Regeln leben – so wie die „Copperheads“. Während Oberhaupt Knuck im Knast saß, modernisierte sein Ziehsohn Paddo die Strukturen des Motorradclubs – auch um seiner Freundin Katrina ein besseres Leben zu bieten. Als Paddo einen riskanten Deal mit einer verfeindeten Gang eingeht, sieht Knuck seine Machtposition gefährdet. Ein brutaler Zweikampf um den Thron der „Copperheads“ entbrennt, aus dem nur einer der Rocker als Sieger hervorgehen kann.

Die „Sons of Anarchy“ waren gestern, jetzt brettern die „Copperheads“ über die Straßen: Regisseur Stephen McCallum wirft einen harten und authentischen Blick auf die Biker-Szene, in der Loyalität als höchstes Gut gilt. Zwischen knatternden Motoren, knallharten Typen und bleihaltigen Shoot-outs schlittern Ryan Corr („Wolf Creek 2“), Abbey Lee („Mad Max: Fury Road“) und Matt Nable („Arrow“) in eine hochexplosive Spirale der Gewalt, aus dem es kein Entrinnen gibt. „1 %“ ist 100 % Adrenalin!

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 28. Juni 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.