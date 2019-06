Sommerloch-Gewinnspiel Tag #14 mit Weg von hier

Der Sommer ist angefangen, die Temperaturen erreichen bereits Spitzenwerte und die Medien reden schon vom Sommerloch. Doch das gibts bei Mediennerd.de nicht, hier ist trotzdem jeden Tag volle Action und das ab jetzt mit jedem Tag neuen Gewinnspielen solange die Preise reichen oder der Sommer anhält. Heute kannst Du diesen Preis gewinnen:

2x Weg von hier: „Weg von hier“ – damit schickt Frank-Markus Barwasser sein Alter Ego Erwin Pelzig jetzt wieder auf Deutschlands Bühnen. „Weg von hier“ sind aber auch die Worte, mit denen viele Fluchten beginnen. Gab es einst die Flucht aus der Aufklärung in die Romantik, ist es heute die Flucht aus der Realität in eine gefühlte Wirklichkeit, eine Flucht in die Internet-Schutzräume der Gleichdenkenden, eine Flucht vor der Informationsflut in ein tatsachenbefreites Leben. Solche Fluchtwege sind verworren und unübersichtlich. Ob sie in eine neue Romantik führen, erscheint ziemlich ungewiss. Weil Erwin Pelzig aber ohnehin lieber bleibt als geht, will er zumindest wissen, was hinter diesen Fluchten steckt. So gräbt und grübelt sich Pelzig in „Weg von hier“ durch das Chaos unseres angeblichen Epochenwandels.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 27. Juni 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.