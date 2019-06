Sommerloch-Gewinnspiel Tag #13 mit Phantomias – Schatten über Entenhausen

Der Sommer ist angefangen, die Temperaturen erreichen bereits Spitzenwerte und die Medien reden schon vom Sommerloch. Doch das gibts bei Mediennerd.de nicht, hier ist trotzdem jeden Tag volle Action und das ab jetzt mit jedem Tag neuen Gewinnspielen solange die Preise reichen oder der Sommer anhält. Heute kannst Du diesen Preis gewinnen:

2 Bewertungen Phantomias - Schatten über Entenhausen Walt Disney

Herausgeber: Egmont Comic Collection

Auflage Nr. 1 (05.06.2019)

Gebundene Ausgabe: 400 Seiten

Phantomias – Schatten über Entenhausen: Vor fünfzig Jahren schlüpfte Donald, bekanntermaßen der größte Pechvogel Entenhausens, in ein schwarzes Kostüm und zeigte, dass er auch anders kann: die Geburtsstunde von Phantomias! Ursprünglich war die Maskerade ja nur dazu gedacht, es den lieben Verwandten, die ihm das Leben so gerne schwer machen, mal richtig heimzuzahlen. Doch bald schon erkannte Donald, dass er – ausgerüstet mit allerlei Gadgets des genialen Daniel Düsentrieb – als Phantomias wahre Heldentaten vollbringen konnte. Und so wurde der „Rächer“ zum Schurkenjäger und allseits beliebten Beschützer Entenhausens.

Zum runden Jubiläum präsentiert dieser Band eine Auswahl der besten Phantomias-Geschichten voller Spannung, Action und viel Humor – denn auch als Superheld kann Donald natürlich nicht ganz aus seiner Haut.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 26. Juni 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.