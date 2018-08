Solsidan – Von wegen Sonnenseite, Staffel 1 ist eine Serie mit u.a. : Felix Herngren, Mia Skäringer und Johan Rheborg von Edel Germany aus dem Jahr 2010.

Solsidan - Von wegen Sonnenseite, Staffel 1 [2 DVDs] Edel Germany GmbH (24.08.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 230 Minuten

Felix Herngren, Mia Skäringer, Johan Rheborg, Josephine Bornebusch, Henrik Dorsin

Schwedisch, Deutsch

Solsidan – Von wegen Sonnenseite, Staffel 1: „Zuhause ist es doch am schönsten“ denkt sich Alex, als er mit seiner schwangeren Frau Anna zurück in sein Elternhaus nach Solsidan bei Stockholm zieht. Dort warten neben einer Menge Arbeit an Haus und Grund unter anderem Alex‘ aufdringliche Mutter und sein angeberischer und grillsüchtiger Jugendfreund Fredde mit dessen eitler Frau Mickan. Den Vogel schießt jedoch Ove ab, ein nervtötender, aufdringlicher Geizhals, dem man nie etwas ausleihen sollte – denn man sieht es garantiert nicht wieder …

Scharfe Alltagsbeobachtungen, trockene Running Gags und Figuren, die kein Fettnäpfchen auslassen: Solsidan wirft einen vergnüglichen Blick hinter die Fassade des skandinavischen Mittelstands und begeisterte Millionen Zuschauer über Jahre hinweg.

Ich fand die Serie gar nicht mal so schlecht, allerdings muss ich zugeben, dass ich bislang noch nie was davon gehört hatte. In Schweden war es die meistgesehene Serie. In Deutschland läuft sie glaube ich gar nicht im Fernsehen, zumindest habe ich da keine Infos gefunden. Das kann ich gar nicht verstehen, denn die Serie ist echt witzig, wenn auch wenig authentisch und stark übertrieben. Aber das macht dann auch den Charme der Serie aus, sie ist dadurch witzig und kurzweilig. Man kann so also einfach mal ein paar Folgen wegschauen und wird gut unterhalten. Wer skandinavische Länder mag, den Flair dort, der wird sicher auch von dieser Serie begeistert werden, schaut einfach mal rein.

7,5 von 10 Grillmeistern