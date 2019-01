Solo: A Star Wars Story ist ein Science-Fiction Film von Walt Disney mit u.a. Donald Glover, Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson und Thandie Newton aus dem Jahr 2018.

1.431 Bewertungen Solo: A Star Wars Story [Blu-ray] Walt Disney (27.09.2018)

Blu-ray, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 135 Minuten

Donald Glover, Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Thandie Newton

Englisch, Deutsch, Polnisch

Solo: A Star Wars Story: Der coolste Pilot der Galaxis, Han Solo, und sein großer Freund Chewbacca kehren mit Lichtgeschwindigkeit auf die große Leinwand zurück: Solo: A Star Wars Story erzählt humorvoll und mit viel Action, wie die zwei beliebtesten Helden des Universums erstmals aufeinandertreffen und ihre einzigartige Freundschaft beginnt. Kommt an Bord des Millennium Falken und erlebt ein galaktisches Abenteuer mit Solo: A Star Wars Story ! Während eines gewagten Unterfangens in den Tiefen der kriminellen Unterwelt freundet sich Han Solo mit seinem zukünftigen Kopiloten Chewbacca an und trifft auf den berüchtigten Glücksspieler Lando Calrissian.

Nachdem Teil 8 der neuen Trilogie so enttäuschend war hatte ich eigentlich schon gar keine Lust mehr diesen neuen Teil anzusehen. Ich hab es dann Gott sei dank doch gemacht und war begeistert. Der Moment wenn Han Lando kennenlernt war gigantisch. Die ersten Flüge mit dem Falken bis hin zur letzten Szene, die ich nicht verraten möchte. Genau so habe ich mir die Story von Han Solo vorgestellt. Auch das man was über ihn erfährt, seine Anfänge, das war einfach großartig, der Charakter Han Solo erhält so auf jeden Fall mehr Tiefe. Am begeisterten war ich allerdings von der Synchronisation. Ich habe wirklich gedacht die original Han Solo Stimme spricht auch diesen Charakter, bis ich nachgelesen hatte, dass das nicht der Fall ist. Die neue Stimme hört sich aber was 1:1 so an und man fühlt sich eben gleich wohl beim Schauen. Ich kann euch diesen Film sehr empfehlen, nach der Pleite vom 8. Teil hier mal wieder ein Star Wars Highlight.

9,0 von 10 nassen Wookies