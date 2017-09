Soko 5113 – Staffel 1 ist eine Krimiserie mit u.a. Werner Kreindl, Wilfried Klaus, Ingrid Fröhlich, Dieter Traier und Diether Krebs von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1978.

Soko 5113 – Staffel 1: In München wird eine Sonderkommission eingesetzt, die SOKO 5113, die sich um die steigende Zahl von Diebstählen besonders repräsentativer Autos kümmern soll. Da zugleich eine beängstigende Bewegung auf dem Rauschgiftmarkt beobachtet wird, vermutet KHK Karl Göttmann (Werner Kreindl) einen Zusammenhang zwischen beiden Verbrechensarten und nimmt mit seinem Team die Ermittlungen auf. Schnell stoßen sie auf eine Leiche.

Seit 2016 heißt SOKO 5113 SOKO München, ich denke das ist den meisten hier bekannt. Mittlerweile gibt es viele hundert Episoden und für alle Fans der Serie dürfte dieses neue Release nun ein riesen Highlight sein, denn dies ist die allererste Staffel aus dem Jahr 1978 mit tollen Darstellern, sogar Diether Krebs spielt mit, den mochte ich immer so gerne. Hier kann man nun endlich mal sehen wie alles angefangen hat. Diether Krebs hat sich übrigens mal abgesetzt in eine der Folgen, fand ich unglaublich cool ihn mal in einer ernsteren Rolle zu sehen und nicht als Witzbold, wie er danach ja bekannt wurde. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, denn keine Serie überlebt solange, wenn sie nicht gut wäre, also viel Spaß dabei.

8,0 von 10 Sonderermittlern