So weit so gut von Stefan Zauner & Petra Manuela ist ein Best of Album mit neuen Lieder des Duos von Da Records aus dem Jahr 2017.

So weit so gut von Stefan Zauner & Petra Manuela:STEFAN ZAUNER & PETRA MANUELA können nach nur fünf Jahren kreativem Teamwork mit zahlreichen Singles eine sehr überzeugende Radio-Hit-Bilanz vorweisen. Was nach 30 Jahren Münchener Freiheit als Solo-Projekt von STEFAN ZAUNER begann, mündete durch den Überraschungserfolg des Duett-Songs Tick Tack , einem eher zufällig entstandenen, gemeinsamen Lied, auf dem allerersten Solo-Album Zeitgefühl des Ex-Münchener Freiheit-Sängers, in ein erfolgreiches Duo-Projekt.

Nach fünf Jahren schon ein Best of, das finde ich irgendwie witzig, der Hintergrund aber ist wohl eher der, dass das Paar nur ganz wenige neue Lieder hat und das für ein neues Album zu wenig gewesen wäre. Sei es drum, dafür ist dies „Best of“ vollgepackt bis zum Rand und das ist für Fans klasse, wenn man die Alben des Duos noch nicht hat. Wenn schon, dann sind die paar neuen Lieder teuer, wer böses dabei denkt. Ich finde das hätte man anders lösen sollen, aber das will ich hier nur erwähnen und nicht bewerten.

Ich mag die Stimme von Stefan Zauner, ich war bis zu seinem Austritt auch immer ein großer Fan von der Münchener Freiheit und höre die Lieder heute noch so gerne. Ich fand es schade, dass er nicht mehr dabei ist, denn dies Solo Projekt, bzw das Duo fand ich nur Anfangs gut. Das könnte auch an dem Lied Tick Tack gelegen haben, ein richtig klasse Hit, weitere blieben aber aus, zumindest meiner Meinung nach. So kann man dies Album hören, man hört es auch zuende, aber bis auf Tick Tack ist eben nichts dabei was wirklich im Kopf bleibt, zumindest nicht mir. Bei dir könnte es natürlich schon ganz anders aussehen, daher höre selbst einfach mal rein und mache dir selbst ein Bild von diesem Album, viel Spaß dabei.

7,0 von 10 Musikduos