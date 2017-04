So komm ich gut an: Wie Sie Menschen für sich gewinnen: Manchen ist es in die Wiege gelegt: Scheinbar mühelos öffnen sich ihnen alle Türen. Doch jeder kann lernen, Menschen für sich zu gewinnen. Kommunikationsprofi Bernd Görner offenbart die Geheimnisse sympathischer und souveräner Ausstrahlung und wie man sie im Alltag konkret einsetzt.

Ein durchaus interessanter kleiner Ratgeber um bei anderen Menschen gut anzukommen, bzw. gar nicht erst negativ aufzufallen. Die Frage ist ob man immer gut ankommen muss? Ich sehe das etwas anders, es gibt durchaus Situationen im Leben bei denen man zb. in Kontakt mit Menschen treten muss und damit dieses gelingt und man erreicht was man erreichen möchte, muss man eben manchmal auch penetrant sein. Das abzuschätzen ist allerdings schwieriger.

Wenn man positiv mit Menschen in Kontakt treten will könnte dieses Buch helfen. Grundsätzlich verrät es zwar nichts neues, aber man macht sich verschiedene Dinge wieder bewusst, wie das genaue Beobachten der Menschen, das vergisst man oft, weil man ja nur an sein eigenes Anliegen denkt. Ich kann euch wirklich raten hier einfach mal reinzuschauen, wenn ihr den Kontakt mit anderen Menschen verbessern wollt.