So kocht Südtirol ist sind zwei Bücher aus dem Athesia Tappeiner Verlag, die beide tolle Rezepte aus Südtirol bieten.

So kocht Südtirol – Fingerfood:Aperitivo lungo, Garten- und Cocktailpartys, Empfänge und unterschiedlichste Feste und Feiern stehen heute im Zeichen von Fingerfood. Was früher das klassische Buffet mit Brötchen war, ist heute die Stehparty mit liebevoll zubereitetem Fingerfood, serviert in mundgerechten Portionen entweder im Glas, auf dem Löffel oder anderen (essbaren) Unterlagen. Neben klassischen und trendigen Rezepten finden Fingerfood-Fans auch Südtiroler Spezialitäten wie z. B. Krapfen, Tirtlen, Knödel im „mundgerechten“ Format. Mit diesem Buch sind entspannte und glänzende Partys garantiert, von denen die Gäste noch lange schwärmen werden.

Die Küche in Südtirol: Der Klassiker der Südtiroler Küche – das erste Bilderkochbuch aus den 1980er Jahren – liegt nun endlich neu und vollkommen überarbeitet vor! Mehr als drei Jahrzehnte haben Großmütter und Mütter nach den Rezepten von Anneliese Kompatscher gekocht und ihren Töchtern damit das Kochen gelehrt. Nun hat die Autorin und Fotografin dem Buch und den Rezepten einen aktuellen und modernen Hauch verpasst. Dass sich Tradition und Moderne optimal ergänzen, beweist die Küche Südtirols par excellence. Der zeitlose Klassiker mit seinen vielseitigen Originalrezepten wird so auch für zukünftige Generationen zu einem unentbehrlichen Wissens- und Kochbuchschatz.

So kocht Südtirol: In dem einen Buch gibt es die 100 schönsten Rezepte aus Südtirol und in dem anderen Fingerfood aus Südtirol. Was will man mehr als begeisterter Hobbykoch? Das sind nicht nur zwei Bücher, die sich hervorragend ergänzen, nein, vielmehr zwei Bücher die einen festen Platz in der Küche verdient haben, weil beide sehr aufwendig gemacht wurden, schöne Bilder und leckere Rezepte enthalten. Ich kann sie euch beide sehr empfehlen, vor allem dann, wenn du die Südtiroler Küche magst.

8,0 von 10 leckeren Rezepten