So frei bin ich nur hier: Mein zweites Leben in Afrika ist ein Buch von Benevento aus dem Jahr 2017.

So frei bin ich nur hier: Mein zweites Leben in Afrika: Eine junge Deutsche geht nach dem Abitur für ein Freiwilliges Soziales Jahr nach Ostafrika, verliebt sich in die Region, wird als Sängerin entdeckt und über Nacht zum Star. Sie zeichnet in ihrem Buch ein realistisches und facettenreiches Bild der Menschen und der Kultur Ostafrikas abseits von Stereotypen und schildert ihren überraschenden Aufstieg zum Popstar.

Ich hatte erst jetzt die Tage zum ersten Mal etwas von Deena gehört. Ich finde die Geschichte, dass eine deutsche in einer Bar singt und entdeckt wird cool. Das ist doch nichts besonderes? Doch schon, wenn die Bar in Uganda ist und die deutsche nun ein Superstar im Osten Afrikas ist schon. Eine wunderbare Geschichte, die einfach zu schön ist um wahr zu sein, aber sie ist es. In diesem Buch erfährt man mehr über diese Umstand, wie es dazu kam und wie das Leben der Sängerin in Uganda nun ist. Das zwar mir viel „ich, ich, ich) aber dennoch interessant. Ich kann euch empfehlen euch mal mit der Geschichte zu beschäftigen.

6,5 von 10 afrikanischen Sängerinnen