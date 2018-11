Sneaker Freaker. The Ultimate Sneaker Book ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag vom 29. Oktober 2018.

Sneaker Freaker. The Ultimate Sneaker Book: Sneaker Freaker berichtet seit 15 Jahren mit spannenden Storys über Sneakers, ihre Liebhaber und die sneakeraffinen Musik-, Street-Art- und Lifestyleszenen zwischen Nord- und Südpol. Für TASCHEN haben die Sneaker Freakers das Beste aus 15 Jahren redesigned und mit exklusivem, brandneuem Content zu einer Mammutanthologie zusammengenäht: Reportagen, Reviews, Wissenswertes zu neuen Modellen und Collabos, Interviews und natürlich unendlich viele Fotos von klassischen, obskuren, limitierten, legendären und neuesten Tretern.

Ein witziger Zufall, in den letzten Wochen interessiere ich mich sehr für Turnschuhe. Früher hatte ich nie Markenschuhe, oder sagen wir mal eher selten. Erst jetzt kann ich mir Schuhe in besserer Qualität leisten, deswegen schaue ich mich auch immer wieder gerne nach Schuhen um und habe gerade in den letzten Jahren einiges an Schuhe gekauft. Noch bei weitem nicht so schlimm, wie manche Frau, aber mein Ziel war es eben für jeden Anlass einen schönen Schuh zu haben. Turnschuhe sind bequem und so war ich erst diese Tage auf der Suche nach einem Schuh, der gut sitzt, gemütlich ist und dennoch was hermacht. Gefunden habe ich den Nike Air Force 1, hier verlinkt.

Top Qualität und vom Aussehen her kaum zu schlagen. In diesem Buch wird auch viel über den Schu geschrieben, im Grunde über jeden Turnschuh der letzten Jahre, wer da also Ahnung hat und vor allem Interesse wird mit diesem Buch ein großes Highlight finden. Es werden eben auch nicht nur die Schuhe gezeigt und die Marken beschrieben, sondern auch untereinander mit anderen Marken verglichen. Wer dazu noch auf der Suche nach einem Schuh ist, wird hier sicher auch fündig werden, ich selbst habe schon so 2-3 Modelle entdeckt, die wohl als nächstes auf dem Plan stehen. Viel Spaß euch beim reinschauen.

10 von 10 Turnschuhen