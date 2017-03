SnapPap kreativ: Ideen aus veganem Leder: SnapPap, das neue Wundermaterial, hat viele Näh- und DIY-Fans im Sturm erobert. Ein waschbares Papier in Lederoptik, das sich super zum Nähen, Basteln und Kreativsein eignet. SnapPap kann auf unzählige Arten gestaltet und individualisiert werden. Das vegane Leder lässt sich bemalen, beschreiben, färben, bedrucken und noch vieles mehr. In diesem Buch bietet euch Mr. Snaply vielfältige neue Ideen, wie aus SnapPap tolle Dinge entstehen können. Neben schicken Nähprojekten enthält es auch viele Modellideen, die sich ganz ohne Nähmaschine umsetzen lassen. Mit den bebilderten Anleitungen fällt das Nachmachen noch leichter.

Veganes Leder, das fand ich irgendwie ne tolle Idee, da muss man auch ersteinmal drauf kommen. In diesem Buch wird erklärt woraus dieses vegane Leder, also das SnapPap besteht. Es ist so simpel wie genial. Man kann es sogar in der Waschmaschine waschen und es sieht genau so aus wie Leser, oberflächlich betrachtet. So kann man natürlich schnell Ideen haben zu was man das alles verarbeiten könnte, hat dieses Buch ebenfalls und bietet Schritt für Schritt Anleitungen zu den jeweiligen Projekten. Beispielsweise die Dokumententasche hat mir sehr gut gefallen, das ist dann schon einzigartig, wenn man sich so etwas bastelt. Wie gesagt, die Anleitungen sind sehr genau, bebildert und am Anfang ist in dem Buch auch ein Bogen zur Vorlage mit dabei. Man kann im Grunde sofort loslegen, viel Spaß bei euren Projekten mit SnapPap.