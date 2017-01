snakebyte AndroidVR vr:controller: Der VR:Controller von snakebyte sorgt für ein optimales Spielerlebnis auf Android-basierten VR-Geräten. Mit zwei analogen Thumbsticks, einem digitalen Steuerkreuz, acht digitalen Tasten und den Android-Buttons wurde ein bewährtes Konsolen- Controller-Design gewählt. Dank Bluetooth verbindet sich das Android Gamepad schnell und einfach mit allen Android-Version ab 3.2. Zusätzlich verfügt es über ein HID-Profil und ist somit kompatibel mit dem PC. Selbst für anspruchsvolle Games ist der Controller mit seiner extrem niedrigen Latenz gewappnet. Ein Li-Ion-Akku ist bereits integriert und ein extra langes 3m USB-Kabel liegt ebenfalls bei.

Als ich diesen Controller zum ersten Mal gesehen habe fand ich ihn ganz schick von der Optik und den Tasten, vor allen den Tasten am unteren Ende, schöne Idee. Ich wollte ihn also unbedingt mal in den Händen halten. Von der Haptik war ich dann überrascht, er fühlt sich deutlich wertiger an als ich das für den Preis erwartet hatte, wenn er auch irgendwie sehr leicht ist. Hat so ein bisschen was vom Gewicht vom Xbox One Controller, wobei ich sagen muss, das ich es eher mag wenn ich was schweres in der Hand habe, wie damals den Controller von der Xbox360. Aber um wieder auf diesen Android Controller zurück zu kommen, es liegt gleichmäßig in der Hand, hat also keinen nervigen Schwerpunkt, wie viele andere Controller, was schon einmal ein großer Pluspunkt ist.

Die Tasten sind alle den gängigen Controllern nachempfunden, man braucht sich also an nichts umzugewöhnen und das spielen geht dann auch gut von der Hand. Allerdings muss ich da auch etwas Kritik äußern. Mit meinem PC hat sich der Controller nicht verbunden, zwar haben sich Treiber installiert, es kam dann aber zu einem Treiberfehler, den ich auf anderen Windows 10 Geräten verifizieren konnte. Separate Treiber habe ich auf der snakebyte Homepage nicht gefunden, so war es also nicht möglich am PC mit dem Controller zu spielen, was ich allerdings auch eh nicht vor hatte, ich wollte es nur einmal erwähnen, dass das bei mir nicht ging.

Auf meinem Android Handy, ich habe ein Huawei Mate 8 mit Android 6, ließ sich der Controller sofort verbinden ohne weitere Probleme. Ich habe am Bett so eine Befestigung, wo ich das Smartphone reinhängen kann, dann hängt es mir quasi vor den Augen und ich schaue so Abends im Bett nochmal eine Serie. Ich habe mir immer gedacht wie cool das doch wäre, wenn man das ein oder andere Spiel, Hill Climb oder was auch immer, spielen könnte mit einem Controller und genau dafür wollte ich ihn haben und genau dafür funktioniert er hervorragend. Seit ich diesen Controller zum testen habe, sind auf meinem Handy ne ganze Menge Spiele installiert und es macht wirklich mehr Spaß als mit den Fingern ständig zu wischen, ich bin halt ein Gamer der alten Generation. Übrigens kann ich Star Wars™: KOTOR auf Android extrem empfehlen, mit dem Controller macht das dann auch richtig Laune. Wer also ebenso mit dem Gedanken spielt sein Handy als Spieleplattform mit Controller zu steuern sollte zuschlagen, wer ein Android Tablet hat sowieso, dann machts ja sicher noch mehr Laune. Viel Spaß beim daddeln.