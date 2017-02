Smoothies – Shakes: fruchtig & süß: 20 aufregende und raffinierte Smoothie-Kreationen mit Obst, Gemüse, Nüssen & Co. Die gesunde Variante zu Milchshakes und dem New Yorker Freak-Shake-Trend: ideal für Kinder und alle, die Süßes lieben Vom kunterbunten Regenbogen-Smoothie bis zum cremigen Erdnuss-Cookie-Shake.

Ich stelle euch ja immer gerne wieder Bücher über die Paleo Küche vor und insbesondere gerne Bücher über Smoothies, denn das ist mit das beste was es gibt um gesunde Sachen zu sich zu nehmen, besonders für mich als Anti-Obst-Esser, so würde ich mich mal betiteln. Es ist bei mir wirklich so, dass ich ungerne mal eine Banane oder Apfel esse. Ich mag auch keine Erdbeeren so essen, erst recht keine Ananas oder Kiwi, das ist alles nicht so mein Fall, aber in einem Smoothie zu trinken ist der absolute Hammer. Ich habe mir letztes Jahr extra so einen Mixer gekauft und versorge meinen Körper seitdem mit unendlich vielen Vitaminen. Ich war übrigens seit dem nicht einmal mehr krank, habe weniger Kopfschmerzen und fühle mich auch weniger irgendwie unwohl. Das war vorher sehr stark bei mir, einmal die Woche Kopfschmerzen, jede Erkältung mitgenommen etc. Aber zurück zu diesem Buch, das hat einige interessante Smoothie-Rezepte parat, schaut selbst mal rein, es lohnt sich sehr.