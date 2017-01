Smoothie oder Salat?: 1 Einkauf, 2 Varianten: Sich ganz spontan entscheiden, ob gerade Salat oder Smoothie leckerer ist. Denn warum sollte man Radieschen, Babyspinat, Sauerampfer und Co. nur als Salat essen? Oder immer alles gleich mixen als Smoothie? Mit Tanja Dusys neuem Buch geht beides: Die frischen Zutaten kommen als knackiger Salat auf den Tisch und werden zu köstlichen Drinks, die Energie für den ganzen Tag bringen. Alle Hauptzutaten werden übersichtlich auf einem Bild präsentiert, dann wird geschnippelt oder es geht rein in den Mixer. Ein paar Extra-Zutaten runden jedes Rezept ab. Was Flüssiges auf die Schnelle oder was zum Kauen mit Biss: Bei einer Zutatenliste und zwei Varianten ist alles möglich!

Ich glaube es sind nun etwa zwei Jahre seit ich regelmäßig Smoothies trinke, weil ich einfach nicht so der Fan von gemachten Salaten bin, ich trinke das lieber, als ich das esse. Sicher geht es vielen genau wie mir und vielen geht es genau andersrum und für alle die, die da Spezielle Vorlieben haben ist dieses Buch gedacht, denn hier kann man mit einer Zutatenliste beides anstellen. Zum einen einen leckeren Salat zum essen und zum anderen einen leckeren Smoothie. Ich fand die Rezepte auch sehr abwechslungsreich, aber vor allem lecker. Genauso gesund, wie lecker sind sie auch und das Buch steht mittlerweile bei mir in der Küche neben meinem Mixer und ich blättere alle paar Tage, wenn mich die Lust auf einen Smoothie überkommt nach und mache mir einen. Probierts doch auch einfach mal aus.