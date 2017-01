Der SKY Bundesliga-Rückblick des 17. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY Bundesliga-Rückblick für die Saison 2016/2017 ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag der Fußball Bundesliga im Detail vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, der 17. Spieltag im Überblick, außerdem die aktuelle Tabelle.

Der SKY Bundesliga-Rückblick des 17. Spieltag

Endlich wieder Bundesliga. Und dann gleich so spannend mit dem Freitags-Spiel von Freiburg gegen die Bayern. Freiburg hätte eigentlich klar einen Punkt verdient gehabt, Bayern hatte Glück. Am Samstag waren wir unterwegs, da konnte ich leider nicht gucken, nur so ein bisschen im Ticker verfolgen. Da gab es auch keine Überraschungen. Am Sonntag war ich überrascht, dass Leverkusen so klar gegen Hertha gewinnt, ich glaube die Leverkusener haben sich jetzt gefangen und greifen oben an, was für meinen #Effzeh schlecht wäre, denn die haben es wieder mal verdaddelt. Gegen Mainz war einfach mehr drinnen, man hätte den Vorsprung von Frankfurt verringern können und selbst nochmal angreifen können. Aber das ist ja irgendwie immer so, wenn man mal die Chance hat, dann vergeigt man sie. Aber ich will froh über den Punkt sein und im Grunde bin ich mit der Platzierung auch zufrieden. Ein guter Spieltag, ich freue mich auf das kommende Wochenende.

Freitag SC Freiburg : Bayern München 1:2 (1:1) Samstag FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 1:0 (0:0) VfL Wolfsburg : Hamburger SV 1:0 (0:0) FC Augsburg : 1899 Hoffenheim 0:2 (0:0) Werder Bremen : Borussia Dortmund 1:2 (0:1) SV Darmstadt 98 : Borussia Mönchengladbach 0:0 (0:0) RB Leipzig : Eintracht Frankfurt 3:0 (2:0) Sonntag Bayer 04 Leverkusen : Hertha BSC 3:1 (2:1) 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 0:0 (0:0)

Daraus ergibt sich folgende Tabelle