Skandinavisch kochen: 100 Wohlfühlgerichte: Über 100 Wohlfühl-Rezepte aus dem Norden – für Frühstück, Salate, Suppen, Hauptgerichte, Brot, Kuchen und vieles mehr Stimmungsvolle Einblicke in die skandinavisch-entspannte Lebensart Alltags- und Festtagsgerichte der Erfolgsautorin Trine Hahnemann.

Kennt ihr den Top 30 des World Happiness Report 2016? Dänemark führt diese Liste der glücklichsten Menschen an. Island ist auf Platz 3, Nowegen auf 4 und auf der 5 ist Finnland. Deutschland ist auf Platz 16. Woran mag das liegen? Warum sind skandinavische Länder glücklicher, ob das was mit dem Essen zu tun haben kann? Sicher ist das Essen nicht alleine dafür zuständig, dass die Menschen glücklicher sind, aber ganz sicher ist es ein Teil der dazu beiträgt, Grund genug sich dies einmal näher anzusehen mit diesem, wie ich finde, sehr gelungenem Kochbuch skandinavischer Gerichte. Dabei fällt auf, dass die Gerichte stellenweise sehr einfach sind, wie etwa Kartoffeln mit Spinat und Ei. Habe ich so noch nie gegessen, ist aber mega lecker, weil ich Spinat liebe. Aber auch auffällig viele Suppen sind enthalten und wer mich kennt weiß: Ich liebe Suppen in allen Formen, von daher gabs für mich in diesem Buch sehr viele Anregungen und es ist nun ein fester Bestandteil meiner Kücher. Schaut unbedingt selbst mal rein, es lohnt sich sehr.