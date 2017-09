Six – Die komplette 1. Staffel ist eine Serie von Concorde Video aus dem Jahr 2017.

Six – Die komplette 1. Staffel : In einem Moment führen sie ein normales Familienleben und im nächsten kämpfen sie an vorderster Front um Leben und Tod. Das ist der Alltag des tatsächlich existierenden Seal-Teams SIX. Die actiongeladene Serie zeigt authentisch wie der Anti-Terror-Kampf läuft.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Knallharte Action, fesselnd und realistisch – so erzählen die 8 Episoden von „SIX – DIE KOMPLETTE 1. STAFFEL“ die Geschichte von vier Seals aus einer US-Navy-Elite-Spezial-Eingreiftruppe, deren Freundschaft und Privatleben durch ihre einschneidenden Erlebnisse im Anti-Terror-Kampf immer wieder auf die Probe gestellt werden. Auf wahren Begebenheiten beruhend, gibt die Serie einen authentischen Einblick in das Leben amerikanischer Elite-Soldaten.