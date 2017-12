Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert, Vol. 4 ist ein Sampler von Music for Millions (Tonpool) aus dem Jahr 2017.

Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert, Vol. 4: Nicht nur das exklusive Haus unter der südlichen Sonne Afrikas, sondern auch die gemütliche Hütte im österreichischen Ellmau ist fester Bestandteil der erfolgreichen Musikshow Sing meinen Song Das Tauschkonzert. Denn in der heimeligen Chalet-Atmosphäre kommt so richtig Weihnachts-stimmung auf. Zum musikalischen Weihnachtsspecial trafen sich nun erneut Mark Forster, Stefanie Kloß von Silbermond, Gentleman, Moses Pelham, Lena, Michael Patrick Kelly und das Gastgeberduo Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss.

Ich habe mal in die Show reingeschaut, damals die erste Staffel und war nicht so begeistert, denn das war mir zu viel „Show“ also zu viel gequatsche von Menschen die mich nicht interessieren. Ich habe dann auch gedacht das sich das nicht gut anhören kann, wenn jemand anderes einen doofen Song singt und die allermeisten fand ich eben auch doof. Das hat sich nicht geändert, aber ich habe dennoch mal reingehört in dieses Special, ich wollte einfach wissen ob ich Recht behalte. Ich kürze es mal ab, ich hatte unrecht. Also das Gesabbel in der Show schaue ich mir trotzdem nicht an, das ist langweilig, aber der Gesang ist absolut klasse. Ich hatte wirklich Unrecht, ein blöder Song kann anders interpretiert total klasse klingen. Natürlich ist es auch manches Mal komisch, gerade wenn Gentleman Weihnachtslieder singt, aber insgesamt war bzw. ist dies eine sehr schöne CD mit tollen Neuinterpretationen von bekannten Weihnachtsliedern.

8,0 von 10 Weihnachtsliedern