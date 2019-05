Sing Meinen Song – Das Tauschkonzert Vol.6 Deluxe ist ein Sampler von Music for Millions (Tonpool) vom 24. Mai 2019.

Sing Meinen Song – Das Tauschkonzert Vol.6 Deluxe: Sing meinen Song Das Tauschkonzert Vol. 6 Die 6. Staffel Sing meinen Song Das Tauschkonzert ab 07.05. dienstags um 20:15 Uhr bei VOX. Mit sechs neuen hochkarätigen Musikern im Gepäck kehrt Michael Patrick Kelly nach seiner Tauschkonzert-Teilnahme 2017 nun als neuer Gastgeber von Sing meinen Song nach Südafrika zurück: Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben sind seiner Einladung gefolgt und haben ihre größten Hits mitgebracht, um sie der Reihe nach zum Tausch anzubieten. In der 6. Staffel der Musik-Event-Reihe steht jede Woche einer der Künstler und seine größten Songs im Fokus, die dann von den anderen Künstlern neu interpretiert werden und so international wie dieses Mal war das Tauschkonzert noch nie…

Ich habe mal in die Show reingeschaut, damals die erste Staffel und war nicht so begeistert, denn das war mir zu viel „Show“ also zu viel gequatsche von Menschen die mich nicht interessieren. Ich habe dann auch gedacht das sich das nicht gut anhören kann, wenn jemand anderes einen doofen Song singt und die allermeisten fand ich eben auch doof. Das hat sich nicht geändert, aber ich habe dennoch mal reingehört in die aktuelle Staffel, einfach weil ich wissen wollte ob ich Recht hatte. Ich kürze es mal ab, ich hatte unrecht.

Also das Gesabbel in der Show schaue ich mir trotzdem nicht an, das ist langweilig, aber der Gesang ist absolut klasse. Ich hatte wirklich Unrecht, ein blöder Song kann anders interpretiert total klasse klingen. Im Moment stehe ich total auf Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly, die Songs von denen selbst sind schon so klasse und wenn sie hier andere neu interpretieren, dann klingt das einfach nur herrlich. Die Show selbst ist nach wie vor nicht so mein Ding, die Lieder aber total und deswegen meine ganz klare Kaufempfehlung für diesen Sampler.

9,0 von 10 wunderbaren Liedern