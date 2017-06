Sing meinen Song-Das Tauschkonzert Vol.4 DELUXE: Es ist die erfolgreichste Musikshow, die es in den letzten Jahren im deutschen Fernsehen gab Sing meinen Song Das Tauschkonzert . Vom 23.05.17 bis 18.07.17 geht das Erfolgsformat mit insgesamt 9 Folgen in die vierte Runde, bei dem vieles vertraut und einiges neu sein wird. Vertraut ist das Konzept, indem hochkarätige Künstler ihre Songs mit Kollegen tauschen und für allerhand Neuinterpretationen sorgen. Neu sind die Gastgeber, diese Rolle werden Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss übernehmen und haben schon einige bosshossige Veränderungen angekündigt.

Ich habe mal in die Show reingeschaut, damals die erste Staffel und war nicht so begeistert, denn das war mir zu viel „Show“ also zu viel gequatsche von Menschen die mich nicht interessieren. Ich habe dann auch gedacht das sich das nicht gut anhören kann, wenn jemand anderes einen doofen Song singt und die allermeisten fand ich eben auch doof. Das hat sich nicht geändert, aber ich habe dennoch mal reingehört in die aktuelle Staffel, einfach weil ich wissen wollte ob ich Recht hatte.

Ich kürze es mal ab, ich hatte unrecht. Also das Gesabbel in der Show schaue ich mir trotzdem nicht an, das ist langweilig, aber der Gesang ist absolut klasse. Ich hatte wirklich Unrecht, ein blöder Song kann anders interpretiert total klasse klingen. Beispielsweise „Au Revoir“. Im Original kann ich es einfach nicht hören, gesungen von Stefanie Kloß ist es großartig. In der Tat ist das dann so mit den meisten Liedern, nur ganz wenige Ausnahmen, wenn überhaupt 2-3 sind nicht so gelungen, der Rest hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ich bin sogar richtig begeistert und überrascht, dass ich so daneben lag. Hör doch einfach selbst mal rein.