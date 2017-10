Sind Spielhallen out? Geht man heute noch in die typische Spielhalle oder spielt man seine Lieblings-Automaten einfach gemütlich von zuhause?

Sind Spielhallen out?

Ich habe mich mal gefragt ob Spielhallen eigentlich noch so gut besucht werden wie in meiner Jugend? Die Spielhallen haben sich ja verändert, früher, also vor mehr als 20 Jahren waren die Geldspielautomaten mechanisch, zuhause um echtes Geld zu spielen war also unmöglich, daher gab es Spielhallen. Ich denke jeder hat zumindest von außen schon mal eine gesehen. Ich selbst war als Jugendlicher schon gerne drinnen, die Geräuschkulisse war klasse. Mein Vater hat mich oft mitgenommen, zugegeben, das ist nicht so dolle sein Kind mit in die Spielhalle zu nehmen, aber mich hat das irgendwo geprägt, wenn ich auch nicht spielsüchtig geworden bin, verbrachte ich gerne meine Zeit in Spielhallen.

Doch so über die Jahre hat sich das alles ein bisschen verändert, die Spiele sind andere geworden, vor allem weil man digital jetzt die Möglichkeit hat mehr abzubilden als es noch der Fall zu Zeiten der mechanischen Spiele war. Ein Trend der nicht aufzuhalten ist und nun ist es nicht mehr nur ausschließlich möglich in einer Spielhalle zu spielen, sondern auch zuhause am heimischen Rechner. Oft ist das angenehmer, weil man eben auch in Jogginghose eine Runde Fishin Frenzy online spielen kann. Man muss sich also nicht mehr fertig machen, muss nicht mehr Fahrtzeit rechnen und muss vor allem nicht mehr teure Getränke konsumieren und unbequem vor einem Automaten sitzen. Zuhause zu spielen hat also sehr viele Vorteile. Natürlich macht es manches Mal aber mehr Spaß in eine Spielhalle zu gehen, keine Frage, aber alles was im Bereich Casino ist, oder Sportwetten, mache ich lieber zuhause am PC als irgendwo unterwegs.

Daher bin ich der Meinung, dass Spielhallen out sind und über früher oder später schließen werden, wenn nichts neues mehr geboten wird. Die Spielhallen die ich kenne, sind heute auch nur noch bessere Kneipen mit Billardtischen. Wenn ich ganz ehrlich bin zieht mich auch heute kaum noch etwas wirklich in eine Spielhalle und es ist ganz sicher schon über zwei Jahre her, dass ich in einer drinnen war. Aber ich habe diese Woche erst im Internet gespielt, der Trend ist also lange schon kein Trend mehr, sondern Wirklichkeit. In diesem Sinne, viel Spaß beim spielen.