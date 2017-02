Simply Vegan: 90 einfache vegane Rezepte für jeden Tag: Simply Vegan – das ist das Motto der erfolgreichen Food-Blogger Sebastian Schwarz und Tamara Münstermann-Pieta. Seit mehreren Jahren stellen die beiden Hobbyköche ihre kreativen, alltagstauglichen und veganen Rezepte vor und regen durch schöne Fotos und einfache Zubereitung zum Nachkochen an. In ihrem ersten Kochbuch haben die beiden 90 ihrer Lieblingsrezepte zusammengetragen: eine bunte Mischung aus raffinierten Snacks, über frische Smoothies, knackige Salate, herzhafte Suppen und Hauptspeisen, bis hin zu süßen Desserts und Backwaren.

Mit dabei sind einige Best-Off-Rezepte vom Blog, aber auch jede Menge neue Rezepte, allesamt alltagstauglich und einfach zuzubereiten. In diesem Buch ist für jeden Anlass und Geschmack das Richtige dabei und es bietet besonders auch Neulingen der veganen Küche einen tollen Einstieg in die Vielfalt der pflanzlichen Kost.

Ich will zunächst einmal sagen, dass ich kein Veganer bin, ich bin auch kein Vegetarier im Gegenteil, ich esse sehr gerne Fleisch und denke, dass es okay ist, dass Tiere sterben und ich eben esse was mir schmeckt. Jetzt habe ich sicher den ein oder anderen erzürnt, aber seht es mir nach, ich esse zu gerne und ich habe einen gesunden Egoismus. Dennoch interessiere ich mich für andere Arten von Essen und bin durchaus nicht nur ein Fleischesser. Ich esse, wie gesagt, was mir schmeckt und da gibt es ja in vielen Richtungen Ideen und Rezepte. Viele habe ich in diesem Buch gefunden, denn veganes Essen ist ja nicht zwingend für Veganer gedacht, daher interessieren mich derart Bücher immer sehr, weils einfach mal was anderes ist. Besonders interessant fand ich das Reiswaffel-Mett auf Brötchen. Ohne Witz, der Unterschied zu richtigen Mett ist so groß nicht. Es ist sogar lecker und mal eine Alternative. Wie vieles in dem Buch, daher meine klare Empfehlung: Probiert es einfach mal aus.