Simplissime – Das einfachste Kochbuch der Welt Light: 200 schnelle und leichte Rezepte mit maximal 6 Zutaten kochen Schnell erfassbar – mit Zutatenfotos und extrapraktischer Schriftgröße Gesunde, kalorienbewusste Küche für 365 Tage im Jahr – gluten- und laktose-freie Rezepte inklusive.

Das Buch sieht optisch eigentlich erstmal nach nichts aus, auch die Aufmachung mit den extrem vielen Bildern, zu jeder noch so unbedeutender Zutat, war jetzt nicht so pralle. Die große Schrift kommt noch dazu, was traf auch nicht meinen Geschmack, aber ich lebe alleine, ich habe nicht viel Zeit und Lust so oft zu kochen, daher ist das Buch genau das wonach ich schon lange gesucht habe. Einfache und schnelle Rezepte mit maximal 6 Zutaten, die schnell besorgt sind. Okay, die Aufmachung ist grausam und keine wohltat fürs Auge, aber die Vielfalt und die Idee, die das Buch zu bieten hat dafür umso besser. Zwar ist es ein ordentlicher dicker Klotz, aber auch ein fester Bestandteil meiner Küche nun.