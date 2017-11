Simplissime – Das einfachste Kochbuch der Welt ist ein Kochbuch von Edition Michael Fischer aus dem Jahr 2017.

Simplissime – Das einfachste Kochbuch der Welt: Bereits in „Simplissime – Das einfachste Kochbuch der Welt“ hat der französische Koch und Bestsellerautor Jean-François Mallet bewiesen, dass es keiner exotischen Zutaten und stundenlanger Vorbereitung bedarf, um erstaunliche Gerichte zu zaubern. Nun legt er mit dem zweiten Band des Erfolgskonzeptes nach.

Also erstmal bin ich verwundert wie so ein dickes Buch so günstig sein kann, das hat mich wirklich überrascht als ich das bekommen habe, das hatte ich wesentlich dünner erwartet, ich hatte nicht gedacht das es so ein dicker Band wir mit dem man jemanden erschlagen kann. Aber Spaß beiseite, nicht nur das Äußere von dem Buch ist überraschend, sondern auch der Inhalt. Das ist sehr ansprechend präsentiert, jedes Rezept hat eine Doppelseite, auf der man eben das Bild vom fertigen Produkt sieht, die Zutaten als Bild und einen ganz kleinen Texte, nur ein paar Sätze, mit dem auch jedes Rezept auskommt, weil alle sehr einfach sind, man muss nur erstmal drauf kommen. Nie im Leben wäre ich zb. auf gefüllte Tomaten mit Ei gekommen, was super lecker aussieht, aber ich eben nie probiert hätte. Oder Hähnchen in Senf-Käse-Sauce, wäre ich nie drauf gekommen, aber wenn man nur daran denkt läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Das Buch hat wirklich eine ganze Menge an neuer Ideen für mich von Dingen die wirklich schnell gehen. Die Zubereitung liegt überwiegend im Bereich 5-10 Minuten, also meinetwegen können jetzt Gäste kommen, ich mache nichts aufwendiges mehr, ich greife dann zu diesem Buch.

7,5 von 10 leckeren Rezepten