Simplissime – Das einfachste Kochbuch der Welt: Disney ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 30. Oktober 2018.

Simplissime – Das einfachste Kochbuch der Welt: Disney: So einfach war Kochen für die ganze Familie noch nie – Disney-Helden am Herd „Das einfachste Kochbuch der Welt: Disney“ vereint das Prinzip der bekannten Simplissime-Reihe mit der sonst eher schwierigen Frage: Was koche ich heute, was den Kindern schmeckt? Dieses Kochbuch löst dieses Problem! Der Autor Jean-Francois Mallet bietet einfache Rezepte für die ganze Familie, präsentiert von den Helden aus den beliebtesten Disney-Filmen. So kommen zum Beispiel ganz unkompliziert Mulans Frühlingsrollen, Susi und Strolchs Fleischbällchen und Olafs Kokos-Schneebälle auf den Teller. Gesund und schnell können 100 Gerichte mit maximal sechs Zutaten auf Basis von praktischen Fotos und präziser Anweisungen nachgekocht werden. Lieblings-Figuren aus „Die Eiskönigin“, „Cars“, „Ratatouille“ und „Coco“ ziehen jetzt in die heimische Familien-Küche ein.

Schwerpunktthema von diesem Buch ist Disney, also ein Kochbuch überwiegend für Kinder mit echt bunten Bildern aus allen möglichen Disney Filmen drinne. Das macht natürlich Spaß, wenn man zusammen mit einen Kindern die Rezepte entdeckt. Allerdings waren die Rezepte in meinen Augen nicht wirklich kindgerecht, zumindest nicht alle. Es gab viel mit Fisch, Sardinen oder Garnelen, ich will das Kind sehen, dass das freiwillig isst. Probieren kann man es natürlich mal, aber ob das funktioniert? Ich bin mir da nicht sicher, probieren müsst ihr es einfach selbst einmal. Wer aber gerne Fisch ist, der wird hier schöne Rezepte finden, es sind ja nicht alle für Kinder ungeeignet, nur eben ein paar, wie gesagt, probiert es einfach mal aus.

7,0 von 10 leckeren Rezepten