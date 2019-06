Silke Wagner: Migration und Pflanze ist ein Buch aus dem Snoeck Verlag vom 17. April 2019.

Silke Wagner: Migration und Pflanze: Zur Bundesgartenschau 2019 wird Silke Wagner (*1968) ein Projekt für den öffentlichen Raum mit dem Titel »Migration und Pflanze« realisieren. In Heilbronn liegt der Anteil der Bevölkerung mit ­Migrationshintergrund bei außergewöhnlich hohen 50%. In der Stadt leben 140 verschiedene Nationen zusammen. Für ihr Projekt machte Silke Wagner Pflanzen ausfindig, die ursprünglich aus Herkunftsländern von Migranten stammen und in Heilbronn heimisch geworden sind. Sie entwickelte dafür ein System mehrfarbig bedruckter Folien, auf denen der Name der Pflanzen sowie Statistiken zu Themen wie ­Arbeitsmigration, Flucht etc. zu finden sind.

Als ­Display für die Präsentation dienen ihr Bus- und Bahnhäuschen entlang der Achse ­zwischen Bahnhof, Eingang des BUGA-Geländes und Kunstverein Heilbronn. Die von ihr gestalteten Folien werden auf die Glasflächen der Haltestellen auf­geklebt. Zur Erläuterung liegen Flyer an vielen Orten aus. Eine App ermöglicht es, Informationen zu den Pflanzen, mit Statistiken zu ihren Migrationswegen sowie zum Heilbronner Weg der Pflanzen direkt auf das Handy zu laden. Das Buch dokumentiert die Aktion und liefert vertiefende Einblicke.

Ich finde die Idee, die Silke Wagner da hatte hervorragend und sehr kreativ. Was mir aber an diesem Buch fehlt sind Bilder zu dieser Aktion. Man findet Bilder im Internet, denn man fragt sich natürlich unweigerlich beim Lesen wie es genau aussieht was Silke Wagner sich da hat einfallen lassen und diese findet man in diesem Buch leider nicht. Dafür findet man jede Menge Informationen zu den Pflanzen und alle botanisch interessierten Menschen werden dieses Buch als kleines Highlight ansehen. Daher kann ich es euch sehr empfehlen und wie gesagt, Bilder zu der Aktion findet ihr via Google, die kann ich euch ebenfalls empfehlen euch diese mal anzuschauen.

7,0 von 10 interessanten Pflanzen