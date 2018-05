Silhouette: Das Spiel für jeden, der clever kombiniert und gerne um die Ecke denkt. Da wird die Katze gemeinsam mit der Wäscheleine zur „Katzenwäsche“ oder der Hai mit der Lampe sogar zum „Hai-Light“! Silhouette bietet zwei Spielvarianten und damit doppelt Spielspaß. In der ersten Variante können die Spieler Silhouette wie ein Kreativmemo spielen. Dafür werden immer zwei Karten aufgedeckt. Nun muss der Spieler diese beiden Silhouetten zu einem zusammengesetzten Begriff verbinden. Dabei darf und soll auch reichlich um die Ecke gedacht werden. Wer einen Begriff findet, darf die beiden Kärtchen behalten, andernfalls ist der nächste Spieler an der Reihe. Wer die meisten Paare sammeln kann, gewinnt das Spiel. In der zweiten Variante werden nach und nach Plättchen aufgedeckt. Sobald ein Spieler aus den offenen Kärtchen einen Begriff bilden kann, darf er sich das Paar nehmen. Auch hier gewinnt der Spieler mit den meisten Plättchen. Eine riesige Menge an Kombinationsmöglichkeiten ist garantiert.

Außerdem bekommt ihr es als Würfelspiel, Kartenspiel und Pocket Version.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 10. Juni 2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.