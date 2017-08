Silence ist ein religiöser Abenteuerfilm mit Andrew Garfield, Adam Driver und Liam Neeson von Concorde Video aus dem Jahr 2017.

Silence: 1638 brechen Pater Rodrigues und Pater Garupe in das von der westlichen Welt abgeschottete Japan auf, um der Wahrheit hinter den Gerüchten nachzugehen, dass ihr berühmter Lehrer Ferreira seinem Glauben abgeschworen hat. Nach ihrer Ankunft erleben sie die brutale und unmenschliche Verfolgung der Christen durch die japanischen Machthaber. Angesichts der Ereignisse in einer Gesellschaft, die keine Toleranz kennt und in der der Tod an der Tagesordnung ist, stellt sich Rodrigues auf seiner Reise durch das von der Gewaltherrschaft zerrissene Land die Frage: Wie kann Gott zu all dem schweigen?

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Zunächst einmal muss man sagen, dass die Leistung der Darsteller hier wunderbar war. Selbst die kleinsten Nebendarsteller haben mich begeistert. So viel Hingabe, ich erinnere mich an die Szenen der Folter an den Holzpfählen am Meer. Andrew Garfield hat mich am meisten begeistert, ich habe ihm seine Rolle sehr abgenommen. Der Film ist im Grunde gar kein Abenteuerfilm, wie ich es Anfangs schrieb, er ist mehr oder weniger eine Auseinandersetzung mit der Wahrheit des christlichen Glaubens und die Begegnung zweier unterschiedlicher Kulturen. Ehrlich gesagt fand ich das nicht unspannend, aber viel zu lang mit über 160 Minuten. Ich glaube für die Masse wäre der Film interessanter gewesen, wenn man ihn gekürzt hätte. Die langen theologischen Gespräche muss man wirklich mögen. Ich fands okay, hätte es kürzer aber besser gefunden. Macht euch mal eine eigene Meinung und schaut einfach mal rein.

6,5 von 10 christlichen Abenteurern