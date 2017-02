Sieben Wochen auf dem Eis: Im Mai 1928 gelingt es dem italienischen General Umberto Nobile, mit seinem Luftschiff Italia den Nordpol zu überqueren. Doch auf dem Rückflug verunglückt das Luftschiff aus bis heute ungeklärten Gründen. Nobile und acht Besatzungsmitglieder überleben auf dem Packeis am 81. Breitengrad die Katastrophe. Versuche, mit der geretteten Funkanlage Hilfe herbeizuführen, misslingen. So unternimmt eine Gruppe von drei Mann unter der Führung des schwedischen Wissenschaftlers Finn Malmgren den Versuch, mit einem Marsch über das Packeis Hilfe zu holen. Wird die Rettung gelingen oder ist sie zum Scheitern verurteilt?

Ich schaue Abenteuerfilme sowie so liebsten, wenn sie alt sind und diesen habe ich diese Tage entdeckt, dass er neu auf DVD herauskommt. Ursprünglich ist dieser Zweiteiler von 1967, also schon 50 Jahre alt genau. Das sind dann genau solche Filme die ich liebe, so war ich also sehr gespannt was mich hier erwartet. Ich kannte zb. keinen der Darsteller, für mich also völlig neu und was soll ich sagen? Ich war begeistert. Der Film, bzw. der Zweiteiler war richtig spannend, vor allem im ersten Teil bevor ein Kontakt stattgefunden hatte. Man fragt sich da zu jeder Zeit „Überleben die Männer“. Für das Alter fand ich ebenso die Kulissen im Eis wunderbar gemacht, auch der Zwist zwischen den Männern war authentisch, ach was sage ich, das war einfach ein toller Abenteuerfilm, den ich sehr empfehlen kann. Ich kannte ihn vorher nicht, ich fand ihn Spitze, Du vielleicht auch?

