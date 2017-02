Sicherheit außer Kontrolle am 13.02.2017 um 22:45 Uhr im ERSTEN

Sicherheit außer Kontrolle: Deutschland erlebt einen beispiellosen Boom an Sicherheitsdiensten. Auf Schritt und Tritt begegnen einem meist junge Männer in Fantasieuniformen mit der Aufschrift „Security“. Die Zahl der Unternehmen und Beschäftigten steigt seit Jahren steil an. Doch welche Sicherheit stellen diese Dienste her? Wiegen sie uns womöglich in falscher Sicherheit? Oder: Sind sie selbst Unsicherheitsfaktoren?

Sicher kennt ihr alle von irgendwelchen Veranstaltungen die Security Mitarbeiter. Hättet ihr gedacht dass die untereinander wie eine Art Kleinkrieg führen um diese begehrten Jobs in der Security. Mir war das neu. Ich habe ebenfalls nicht gewusst dass die Verdienstmöglichkeiten so enorm unterschiedlich sind das teilweise Security-Mitarbeiter am Flughafen, ist ja auch eine Fremdfirma, mehr als doppelt so viel bekommt wie die Security Mitarbeiter woanders. Das wirklich spannende dabei war aber wie diese Menschen arbeiten. Gerade am Flughafen wo man ja so viel Geld bekommt als Mitarbeiter einer Security Firma hat das Fernsehteam erhebliche Mängel festgestellt. So konnte man mit Bausätzen mit denen man eine Bombe bauen könnte durch die Sicherheitsschleuse schmuggeln. Da fragt man sich ist das nur ein Einzelfall? Ehrlich gesagt bekommt man da als normaler Mensch ein bisschen Angst, denn Security soll ja schützen und nicht so arbeiten wie jeder andere auch im Grunde. Schaut euch diese Dokumentation einfach mal an, sie ist okay und war sehr informativ.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★