Sicher Trampolinspringen: Tipps und Übungen für das Gartentrampolin ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag vom 22. Juli 2019.

Sicher Trampolinspringen: Tipps und Übungen für das Gartentrampolin: Gartentrampoline sind aus den Gärten der meisten Familien nicht wegzudenken. Nicht nur Fachgeschäfte, sondern auch die Discounter bieten jährlich Trampoline in ihrem Sortiment an. Leider bedeutet das Springen auf dem Trampolin nicht nur viel Spaß, sondern stellt auch eine Gefahrenquelle dar, die von vielen unterschätzt wird. Die Zahl der Trampolinunfälle steigt seit Jahren. Besonders Kleinkinder sind gefährdet.

Wie sollen Eltern daher entscheiden, wenn sich die Kinder ein Gartentrampolin wünschen? Ist das Risiko vertretbar? Welches Trampolin sollte man sich anschaffen? Und wenn das Trampolin erst einmal im Garten steht: Worauf muss man achten, um die Verletzungsgefahr so gering wie möglich zu halten? Was muss unbedingt vermieden werden? Was ist unbedenklich? Die Autoren von Sicher Trampolinspringen unterstützen Eltern und Großeltern dabei, diese so wichtigen Entscheidungen für ihre Familie zu treffen. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt es in diesem Buch auch viele Ideen für das Springen und Spielen auf dem Trampolin.

Es ist Sommer und das nicht zu knapp. Wir hatten schon so viele schönen Tage und noch viele schönen Tage werden folgen. Was macht man bei diesen Tagen am liebsten? Genau, nachmittags im Garten sitzen und mit den Kindern spielen. Trampoline boomen zur Zeit, doch sind die auch nicht so ganz ungefährlich. Wer da ganz auf Nummer sicher gehen möchte und seinen Kindern keine unnötigen Gefahren aussetzen möchte, sollte in dieses Buch hinein schauen. Hier werden alle Fragen geklärt und vor allem alle Gefahren aufgedeckt und informiert, ein muss für alle Eltern unter euch die ein solches Trampolin kaufen möchten.

9,5 von 10 springenden Kindern