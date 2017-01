Shuttle Siege: We are under attack. An unidentified alien mechanical species has breached the hull and is entering the shuttle. We need to place our defenses now.

Shuttle Siege is a sci-fi Tower Defense game in which you defend your space shuttle from the invasion of metallic creatures. It distinguishes itself from classic Tower Defenses in that you can design a path for the invaders using your buildings, an aspect that very few games have (including Desktop Tower Defense and Fieldrunners). Challenging maps, powerful towers, and various types of enemies are going to give you a fun, fresh experience.

Shuttle Siege ist ein sehr einfach gehaltenes Tower Defense Spiel, das ich mit 5 EUR noch etwas zu teuer finde, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte kurzweilig meinen Spaß, aber für 5 EUR muss einfach mehr kommen. Die Auflösung kann man nicht verstellen, auf meinem 27″ Monitor sieht Vollbild grausam aus, im Fenster ist es dann so klein, dass ich kaum die Symbole klicken kann. Aber es funktioniert. Das soll ja keine Mecker-Review werden, Shuttle Siege funktioniert, die Elemente sind ganz normal die, eines typischen Tower Defense Spiel, man hat verschiedene Einheiten, mit unterschiedlichen Feuerkräften und Feuerraten, dazu Laser, die Einheiten verlangsamen, allerdings keine fliegenden. Das sorgt gerade im Survival Modus für einen knackigen Schwierigkeitsgrad nach einigen Wellen. Die Kampagne, sofern man das so nennen kann, Story hatte das Spiel nicht wirklich, ist dagegen einfach zu meistern. Sind auch nur 4 verschiedene Level, war beinahe etwas langweilig. Insgesamt würde ich sagen kann man warten bis es etwas günstiger ist, also bis zum nächsten Steam-Sale und dann zuschlagen. Kurzweilig unterhält es auf jeden Fall.