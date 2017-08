Shutter Island ist ein Thriller / Krimi mit Leonardo DiCaprio von Concorde Video aus dem Jahr 2010.

Shutter Island: U.S.-Marshal Teddy Daniels landet 1954 mit seinem Partner Chuck Aule während eines Unwetters auf dem abgelegenen Shutter Island. Dort ist aus dem Ashecliffe Hospital, ein Krankenhaus für geisteskranke Schwerverbrecher, eine Mörderin spurlos verschwunden. Schnell ist Teddy klar, dass er keine Unterstützung von den Ärzten zu erwarten hat: Offenbar will man ihn auf falsche Fährten locken und als Schachfigur in einem teuflischen Spiel instrumentalisieren. Teddy setzt dennoch alles daran, das Geheimnis der Insel zu entschlüsseln.

In meiner Freizeit habe ich nun angefangen mit die besten Filme aller Zeiten, zumindest laut IMDb Top 250, anzuschauen. Die meisten kenne ich schon, aber vieles eben auch noch nicht, genau wie Shutter Island, den Film wollte ich so lange schon schauen, jetzt habe ich ihn auf SKY entdeckt und musste ihn dann sofort anschauen.

Die ersten 2/3 vom Film fand ich okay, ich habe mich immer gefragt worauf es wohl hinauszielt, ich fand ihn an manchen Stellen sogar etwas überzogen und zu weit hergeholt. Wenn ich den Film bis dahin bewerten müsste, wäre es nur eine Mittelmaß Wertung geworden, das Ende aber war genial. Ich hätte damit nie gerechnet und ganz am Ende muss man sich durch den Kopf gehen lassen um es wirklich zu verstehen, ich liebe solche Filme die einen die meiste Zeit im dunkeln lassen und dann noch immer nicht so ganz genau aufklären was Sache ist, bzw. einen mit einem Rest an Unsicherheit entlassen, so ein Film ist Shutter Island, den ihr euch unbedingt ansehen müsst.

8,5 von 10 Geisteskranken