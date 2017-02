Sherlock Holmes und Dr. Watson – Komplettbox: Spannende Ermittlungen des britischen Meisterdetektivs S. Holmes und seines Assistenten Dr. Watson. Sie lösen die Fälle mit untrüglicher Kombinationsgabe und Inspektor Lestrade von der Londoner Polizei kann die Übeltäter sofort nach der Überführung verhaften. Aufwändige US-britische Co-Produktion mit dem legendären Geoffrey Whitehead in seiner Paraderolle als S.Holmes und Donald Pickering als Dr. Watson.

Die Serie ist aus den 80er Jahren, ich kenne sie noch aus meiner Kindheit und weiß noch, dass ich oft weggeschaltet hatte, wenn es mir zu spannend wurde, ich war noch echt voll klein, konnte aber auch nie ganz weg schauen. Ich hatte mich total gefreut, dass diese Serie nun komplett auf DVD erschienen ist muss aber sagen, dass sie nicht restauriert wurde, das zumindest mein Eindruck vom Bild, das manches Mal doch sehr an die alten VHS Zeiten erinnert. Mir ist das egal, ich komme aus der Zeit ich finde das nostalgisch interessant. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben. Die Serie ist spannend, aber nicht so spannend wie ich es als Kind gesehen habe, heute muss ich fast ein wenig schmunzeln, dass ich mich damals so angestellt habe. Nichtsdestotrotz ist dies eine gute 80er Jahre Serie mit spannenden Fällen, mit interessanten Fällen und einen Holmes wie er sein muss, besser als neuere Verfilmungen.

