Sherlock Holmes – Krimireihe mit Peter Cushing neu auf DVD und zwar alle noch erhaltenen Folgen.

Sherlock Holmes, Vol. 1: Sherlock Holmes (Peter Cushing) und Dr. Watson (Nigel Stock) ermitteln in EINE STUDIE IN SCHARLACHROT im mysteriösen Mordfall des Enoch J. Drebber, der vergiftet in einem verlassenen Haus aufgefunden wurde. An die Wand wurde mit Blut das deutsche Wort RACHE geschrieben. Ein goldener Ring führt Holmes auf die richtige Spur. DAS RÄTSEL VON BASCOMBE VALLEY bringt den Detektiv nach Herefordshire, wo James McCarthy seinen Vater im Streit erschlagen haben soll. Alles spricht gegen ihn, doch er beteuert seine Unschuld.

Sherlock Holmes, Vol. 2: Ein riesiger, monsterartiger Hund soll der Legende nach im düsteren Dartmoor sein Unwesen treiben, seit Sir Hugo Baskerville einst den Tod eines Mädchens verursacht hatte. Nun scheint das Untier wieder zugeschlagen zu haben, denn Sir Charles Baskerville wird tot aufgefunden. Der letzte lebende Erbe von Baskerville Hall, Sir Henry, fürchtet um sein Leben, und so wird Meisterdetektiv Sherlock Holmes in den mysteriösen und unheimlichen Fall eingeschaltet …

Sherlock Holmes, Vol. 3: In „Das Zeichen der Vier“ bekommen es Sherlock Holmes und Dr. Watson mit einem äußerst mysteriösen Fall zu tun. Mary Morstans Vater, der in Indien als Offizier tätig war, ist seit vielen Jahren verschollen. Nun gibt es Hinweise darauf, dass Captain Morstan damals einen riesigen Schatz gefunden hatte. Ist dieser der Grund für sein Verschwinden? „Der blaue Karfunkel“ ist ein berühmter Diamant, der ausgerechnet in einer Weihnachtsgans gefunden wird. Hotelportier Peterson kam zufällig in den Besitz der Gans, als er Zeuge eines Überfalls wurde. Der Edelstein selbst wurde Gräfin von Morcar gestohlen. Sherlock Holmes schreitet ein und hat als einzigen Anhaltspunkt einen alten Filzhut…

Peter Cushing war ein toller Darsteller, ich hatte ihn zuerst irgendwann mal in Star Wars gesehen, ich glaube die Rolle werden die jüngeren unter uns etwas besser kennen als seine grandiose Rolle in Sherlock Holmes. Ich wusste zb. nicht, dass er den großen Detektiven mal gespielt hat und war überrascht, als ich diese DVDs gesehen habe. Es sind insgesamt 5 Folgen einer Serie, die zum großen Teil als verschollen gilt. Nur diese Episoden, die auf diesen DVDs zu finden sind, sind erhalten, ein Teil Fernsehgeschichte also. Ein Teil Fernsehgeschichte, den man gesehen haben muss, wie ich finde, denn er spielt den Meisterdetektiv einfach toll, es hat jede Sekunde großen Spaß gemacht.

Wer den tollen Peter Cushing mal in einer anderen Rolle sehen will, dem kann ich zusätzlich den Film Die Bucht der Schmuggler empfehlen, auch hier schafft er es zu begeistern: Cornwall im 18. Jahrhundert: An der Schmugglerbucht liegt ein kleines Dorf, dessen Bewohner, hauptsächlich Fischer, sich ihr Auskommen durch Schmuggeln verbessern. In der Bucht treibt auch der Pirat Black John sein Unwesen, dessen Aktivitäten der örtliche Herzog deckt. Black John lässt in der Bucht regelmäßig Schiffe an der felsigen Küste scheitern, indem er die Leuchtfeuer löscht. Gnadenlos ermorden die Strandräuber die Überlebenden. Als Christopher, der Sohn des Herzogs, einen der Piraten tötet, muss er fliehen, um Black Johns Rache zu entkommen …

8,5 von 10 Meisterdetektiven