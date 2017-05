Sharknado – The Ultimate Collection Limited-Metallbox: Gigantische Sammelbox mit allen vier Sharknado-Teilen auf 5 Blu-rays plus Bonus DVD inkl. Making of! Plus Bonusfilme „2 Headed Shark Attack“ und „3 Headed Shark Attack“ (mit Danny Trejo aus „From Dusk Till Dawn” & „Machete”)! Deluxe-Metall-Edition mit toller Prägung, ablösbarerem FSK Sticker und exklusiven Postkarten mit den Motiven der einzelnen Teile! Ein MUSS für jeden Filmfan und Sammler!

Entweder man findet diese Reihe besch… oder man feiert sie. Ich gehöre zu der zweiten Kategorie, ich war damals schon vom ersten Teil so mega begeistert, weil ich diesen Trash einfach liebe. Es passt alles so gut zusammen, das es einfach spaßig ist diese Filme zu schauen. Diese Metallbox umfasst alle bisherigen Teile plus noch zwei weitere Filme, die auch ganz witzig sind. Was aber hier wichtig ist, ist die Aufmachung, für Sammler ist diese Box mehr als gelungen, denn sie sieht sehr schön aus in der Metallbox, außerdem hat man Postkarten dabei, man kann sich das im Regal richtig schön anordnen. Wer mich kennt weiß, dass ich so ein Sammler bin, der Freude daran hat etwas schön zu präsentieren, wenn Du ebenfalls dieses Hobby teilst, dann wirst Du an dieser Box nicht vorbei kommen.

