Sharknado 5 – Global Swarming ist ein Film mit Tara Reid und Ian Ziering von White Pearl Movies / daredo (Soulfood) aus dem Jahr 2017.

Sharknado 5 – Global Swarming: Nachdem die berühmten Haie bei den letzten Stürmen Großteile der USA verwüstet haben, müssen sich diesmal sogar die Menschen in Europa vor den gefräßigen Haien in Sicherheit bringen, obwohl das bisher noch keinem gelungen ist! Und natürlich machen die Kreaturen auch dort vor den bekanntensten Sehenswürdigkeiten keinen Halt und das Grauen beginnt erneut!

Wer hier öfter mitliest weiß: Ich liebe Trashfilme und ich liebe die Sharknado Teile. Ich habe mich richtig auf diesen fünften gefreut, weil ich mich gefragt habe ob es noch verrückter werden kann? Ja, kann es, es wurde noch verrückter. So absurd, so blödsinnig, so cool. Am Ende formte sich ein riesen Hai aus hunderten kleinen Haien, da musste ich laut loslachen, aber irgendwie sah es auch verdammt cool aus. Auch die Anspielungen auf andere Filme waren wieder enorm, ich kann gar nicht alle aufzählen. Als am Ende Dolph Lundgren auftauchte aus der Zukunft klappte mein Kinn endgültig nach unten. Ihr müsst euch diesen Scheiß unbedingt ansehen.

Neben den etablierten Helden wie Ian Ziering (Beverly Hils 90210) und Tara Reid (American Pie) gibt es diesmal so viele Gastauftritte von Stars wie noch nie: Actionstar Dolph Lundgren, Skateboard-Legende Tony Hawk, Metal-Legende Bret Michaels, Dan Fogler aus dem Kinohit „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“, Ross Mullan aus „Game of Thrones“, Olivia Newton-John aus „Grease“, Katie Price, Jena Sims und viele weitere!

8,0 von 10 riesigen Haien