5x Sharknado 5 – Global Swarming: Das weltweit größte und erfolgreichste Trash-Abenteuer ist wieder im Anflug! Nachdem die berühmten Haie bei den letzten Stürmen Großteile der USA verwüstet haben, müssen sich diesmal sogar die Menschen in Europa vor den gefräßigen Haien in Sicherheit bringen, obwohl das bisher noch keinem gelungen ist! Und natürlich machen die Kreaturen auch dort vor den bekanntensten Sehenswürdigkeiten keinen Halt und das Grauen beginnt erneut! Wieder einmal ein verrückter und großartiger Filmspaß mit vielen neuen Ideen für alle Action-, Horror- und Trashfreunde! Wer mitreden will muss dieses Phänomen gesehen haben! Neben den etablierten Helden wie Ian Ziering (Beverly Hils 90210) und Tara Reid (American Pie) gibt es diesmal so viele Gastauftritte von Stars wie noch nie: Actionstar Dolph Lundgren, Skateboard-Legende Tony Hawk, Metal-Legende Bret Michaels, Dan Fogler aus dem Kinohit „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“, Ross Mullan aus „Game of Thrones“, Olivia Newton-John aus „Grease“, Katie Price, Jena Sims und viele weitere!

