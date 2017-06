Shakespeare für Anfänger: Der einst gefeierte Shakespeare-Darsteller Sir Michael Gifford ist an Parkinson erkrankt und benötigt eine Pflegekraft zur Unterstützung bei der Bewältigung seines Alltages. Doch der knorrige Sir Michael macht es keiner der Pflegekräfte leicht, die seine Tochter nach und nach für ihn engagiert. Erst die junge Ungarin Dorottya, die davon träumt, als Schauspielerin erfolgreich zu werden, findet dank ihrer unverblümten und offenen Art Zugang zu Sir Michael. Die Beziehung des ungleichen Paares untereinander verschafft nicht nur Sir Michael neue Lebensfreude, auch Dorottya reift an ihrem Job und scheint ihrem Traum näherzukommen …

Ein toller Film, das sei zunächst einmal vorweg gesagt. Zwei Persönlichkeiten prallen hier aufeinander, die beide erstmal nichts gemeinsam haben, sich annähern und voneinander profitieren, ja sich gerade zu komplett verändern. Das zeigt das menschliche Nähe alle Hindernisse überwinden kann, was mein Fazit aus dem Film wäre. Umgesetzt ist das hervorragend. Die Darsteller machen alle einen riesen Job, ich hätte mir das allerdings in den Szenen bei denen es um die Krankheit von Shakespeare-Darsteller Sir Michael Gifford ging etwas konsequenter gewünscht, dann wäre der Film aber auch nicht mehr ab 0 freigegeben worden. So ist er ein klasse Familienfilm um Menschlichkeit und Freundschaft mit Fokus auf eben diesem und weniger auf der Krankheit bzw. diese darzustellen. Ich fand es insgesamt sehr gelungen und kann euch sehr empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.

