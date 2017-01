SG Dynamo Dresden: Fußballfibel (Bibliothek des Deutschen Fußballs): Ohne Zweifel ist Dynamo Dresden einer der wichtigsten ostdeutschen Fußballclubs. Der Fußball hatte in den Siebzigerjahren Weltniveau, das derzeit nur von den Dynamo-Fans gehalten wird. Der K-Block ist ein mythischer Ort, und der Einfallsreichtum der Dresdner Fußballanhänger lässt in JEDER Beziehung keine Fragen offen. Uwe Leuthold und seine Verbündeten präsentieren in ihrer Fußballfibel ein großes Tortenstück Dynamo und hoppen lässig von einst bis jetzt und wieder zurück. Ein Potpourri an Geschichten, Schicksalen und Sternstunden ihrer SG aus dem liebreizenden Sachsen, wo freilich nicht alles makellos lief und läuft. Aber wo tut es das schon?

Ich bin kein SG Dynamo Dresden Fan, aber ich mag den Fußball und seine Geschichten und gerade die letzten Jahre und Jahrzehnte, seit der Wende begeistert mich der Ost-Fußball sehr. Ob das nun Dresden ist, die leider nur kurz in der Bundesliga mithalten konnten, jetzt aber wieder ganz gut dastehen, oder der Aufstieg von Magdeburg, die Spielstärke von Halle usw. Ich mag den Ost-Fußball sehr und ich mag Dynamo. So habe ich mir das Buch als Anlass genommen einfach mehr über die Dynamo Geschichte zu lernen und davon hat das Buch einiges parat, meistens ganz persönliche Geschichten von dem Autoren. Das fand ich spannend, wie er zum Dynamo Fan geworden ist, was Dynamo bedeutet, nur so kann auch Begeisterung entstehen, ich kann jedem Fußball-Fan daher raten hier einmal reinzuschauen, es lohnt sich sehr.