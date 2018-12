Seychellen – Reiseführer von Iwanowski ist ein Buch aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag vom 28. November 2018.

Seychellen – Reiseführer von Iwanowski: Traumhafte Strände, eine tropische Tier- und Pflanzenwelt, die ihresgleichen sucht, und dazu eine gute Infrastruktur: Galten die Seychellen bis vor ein paar Jahren noch als Inbegriff des hochpreisigen Luxustourismus, so verbringen heute dank erschwinglicher Unterkünfte auch Urlauber mit kleinerem Budget eine wunderschöne Zeit in der Inselwelt im Indischen Ozean. Die Seychellen umfassen 115 Inseln, ein Großteil des Gebiets steht unter Naturschutz. Das Aldabra-Atoll und der Nationalpark Vallée de Mai auf Praslin zählen zum UNESCO-Weltnaturerbe. Bunte kreolische Kultur, die Herzlichkeit der Menschen und eine großartige Küche vereinen sich hier in idealer Weise mit aktiv gelebtem Umweltschutz. Kein Wunder: Das „Recht auf eine saubere Umwelt“ ist sogar in der Verfassung verankert. Sonnenbaden, Schnorcheln und Tauchen im glasklaren Wasser, Wandern in der grünen Natur, Touren mit dem Fahrrad oder per Boot – bei ganzjährigen Temperaturen zwischen 24 und 30 °C ist vieles möglich.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Der Reiseführer Seychellen schildert die Welt über und unter Wasser und gibt Tipps zu Ausflügen auf den Hauptinseln oder zu einsamen Robinson-Crusoe-Stränden.

9,0 von 10 wunderbaren Zielen