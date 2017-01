Sex Nightmare – Der Alptraum beginnt: Ein junges Paar filmt sich während des Liebesspieles mit einer Amateurkamera. Als sie am nächsten Morgen ihre Aufnahmen ansehen, erkennen sie zu ihrem Entsetzen, dass andere Personen auf der Aufzeichnung zu sehen sind. Es sieht so aus, als wenn sich an gleicher Stelle und zur gleichen Zeit ein Massaker vollzogen hat. Die Frage ist! Was ist hier wirklich geschehen? Die Frage ist vor allem… wer schlachtet hier wenn ab!!!

Also mich hat der Titel angesprochen, da bin ich ganz ehrlich, wenn ich was mit Sex im DVD Titel lese ist mein Interesse geweckt. Nein Spaß beiseite, ich weiß auch nicht, das Cover finde ich schrecklich, vielleicht hat mich das bewegt den Film zu schauen, weil ich hoffte es verbirgt sich ein guter Film dahinter? Bei schönen Covers ist es ja meistens genau andersrum. Naja, der Film war leider nicht wie erwartet klasse, aber schlecht war er auch nicht. Er hatte spannende Passagen, gerade zum Anfang und in der Mitte, dann zum Ende wurde der Film aber eher trashig, muss man also mögen, mein Ding war es dann leider nicht, zumindest die letzte halbe Stunde nicht. Aber schaut einfach selbst mal rein und macht euch euer eigenes Bild.

