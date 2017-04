Sex in Serie: 3 – Insel der Lüste: Als Reporterin eines angesagten Lifestyle-Magazins ist Alexa immer auf der Suche nach einer heißen Story. Und diese scheint brandheiß zu sein! Sex-Guru Tilo Brick bietet in seiner Finca auf Mallorca Seminare für reiche und prominente Paare an, die wieder Schwung in ihr Liebesleben bringen wollen. Getarnt als frisch vermähltes Pärchen geht Alexa dort mit ihrem Kollegen David auf Tuchfühlung – und das in vielerlei Hinsicht. Was beide nicht ahnen: die Finca des Sex-Gurus birgt ein düsteres Geheimnis…

Ich hatte von dieser Serie ja schon die erste Folge gehört und fand diese okay, aber nun nicht herausragend gut. Man konnte sie hören, erotisch naja, so mittelmäßig. Per Zufall landet nun diese Folge auf meinem Tisch und ich dachte mir „Ich höre nur mal kurz rein“. Zum Anfang war es dann noch ganz amüsant und banal, entwickelte sich aber zu einem wirklich guten Erotikthriller, er in der Tat immer spannender wurde. Auch die zu hörenden Sexszenen waren anregend, was ich nicht gedacht hätte, das hat mich insgesamt sehr angesprochen. Noch mehr aber die Handlung, die wie gesagt, zum Ende hin wirklich krass wurde. Ein tolles Finale, aber ich will euch nicht zu viel verraten, ihr müsst hier selbst unbedingt mal reinhören, es lohnt sich sehr.