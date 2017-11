Sex Cowboys ist ein Erotikfilm mit u.a. Francesco Maccarinelli und Nataly Beck’S von Alive – Vertrieb und Marketing/DVD aus dem Jahr 2016.

Sex Cowboys: Simon und Marla sind verliebt. Sie haben viel Sex, jeden Tag. Als ihnen das Geld ausgeht, beschließen sie, das zu verkaufen, was sie am besten können – Sex! Liebe und Lust in Zeiten der Internetpornographie – respektloses, modernes Erotik-Abenteuer

Wie ist das bei Paaren, wenn sie zusammen kommen, dann steht Sex im Vordergrund. Das ist auch bei diesen beiden Protagonisten der Fall. Es geht sogar soweit, dass sie Filme von sich drehen um die Mietschulden zu bezahlen. Das läuft erst besser als gedacht, nimmt aber dann immer krasse Formen an. Ich fand die Sex-Szenen sehr authentisch, die ganze Umsetzung war es, ich war mir erst gar nicht so sicher ob das nicht in Wahrheit ein Pärchen ist. Auch die Darstellerin hat ihren Job klasse gemacht, nicht nur das sie total scharf aussieht, nein auch nachdenkliche Szenen gab es, die zum Ende hin noch einmal zum Nachdenken anregen, denn der Film ist nicht nur einfach diese blödsinnige Story und ein bisschen geficke. Er hat schon vielmehr Tiefgang als man nach den ersten Minuten vermuten kann. Zum Ende wird das klar, aber ich will euch das natürlich nicht verraten. Schaut euch den Film unbedingt an, mich hat er sehr positiv überrascht, ich dachte zum Anfang auch das wären nur ein paar geile Fickszenen, er ist aber viel mehr als nur das.

8,5 von 10 liebevoll miteinander kuschelnden Paaren